Guarulhos aplica prova online para 50 mil alunos do ensino fundamental

Durante o mês de maio a Prefeitura de Guarulhos deu início à aplicação da prova Avalia Mais para cerca de 50 mil estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. A avaliação do primeiro semestre, que segue até 24 de junho nas unidades escolares, é realizada de forma online nos laboratórios móveis de informática, um avanço e modernização na educação.

Com objetivo de diagnosticar, acompanhar e monitorar o processo de construção do conhecimento dos estudantes do ensino fundamental, a Secretaria de Educação criou provas objetivas para observar e analisar um recorte nos eixos Comunicação e Expressão e Educação Matemática.

Encerrando o período das provas, o sistema gera resultados por níveis, que refletem: abaixo do nível 1 – educandos com saberes insuficientes, nível 1 – educandos com pouco domínio dos saberes, nível 2 – educandos com desenvolvimento adequado, nível 3 – educandos com desenvolvimento desejável de saberes, e acima do nível 3 – educandos com desenvolvimento que excede a expectativa dos saberes.

Os resultados são disponibilizados às escolas em tempo hábil para replanejar as ações com a equipe. Nesse contexto e com o objetivo de melhoria desses resultados, a Secretaria de Educação atua na elaboração de formações para os professores e no desenvolvimento de políticas públicas.

Para Lúcia Ávila, responsável pela Divisão de Avaliação da Pasta de Educação, a análise faz parte do processo de aprendizagem e é essencial para o professor identificar em que fase do desenvolvimento o aluno se encontra. “É impossível planejar e replanejar sem a existência da avaliação, lembrando que a escola pode e deve usar vários instrumentos para avaliar”, comentou.

Avalia Mais

Desde 2021 a rede municipal de ensino iniciou as provas digitalmente, inovação que poucas redes possuem no Brasil. Um marco inovador para a Educação de Guarulhos, que é pioneira na rede pública municipal do Estado de São Paulo a proporcionar avaliação diagnóstica online para alunos do ensino fundamental I.

A prova Avalia Mais é utilizada para subsidiar as discussões pedagógicas e o planejamento da escola para o ano de 2022. As provas verificam conhecimentos em comunicação e expressão, com ênfase em leitura, produção de texto e educação matemática.

Cada escola organiza a aplicação das avaliações a partir da elaboração de um cronograma que possibilita a participação de todos os estudantes.