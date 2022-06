Guarulhos se destaca em estratégias de combate à pandemia em evento no México

O prefeito de Guarulhos, Guti, apresentou projetos da cidade no enfrentamento à pandemia da covid-19 e abordou o planejamento para a retomada econômica do município nesta quinta-feira (9) no Smart City Expo Latam Congress, em Mérida, no México, como um dos três representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) do Brasil. O evento contou a presença de autoridades do país-sede e representantes de outros municípios brasileiros em mesas de debates.

Na oportunidade Guti divulgou dados sobre sua atuação durante o período pandêmico. O desempenho à frente da administração municipal na época de crise sanitária rendeu uma indicação ao prêmio World Mayor 2021, que celebra governantes de destaque ao redor do mundo.

A otimização no atendimento público de saúde e de prevenção à proliferação do vírus foi enaltecida, com destaque ao Centro de Combate ao Coronavírus (3C-GRU), que foi o primeiro hospital de campanha aberto no Brasil com atendimento drive-thru e para pedestres. “Essa equipe de heróis salvou quase 700 vidas entre de um total de mais de 800 pacientes de alta complexidade que ficaram internados no local, o que representa uma taxa de recuperação de 87,5%, e realizou mais de 40 mil atendimentos e 90 mil exames”, lembrou.

Guti também ressaltou que, por Guarulhos abrigar o aeroporto mais movimentado da América do Sul, estratégias de prevenção à proliferação do vírus e de detecção de contaminados foram redobradas com mutirões destinados aos que tiveram contato com pacientes infectados pela covid-19. Ao todo, foram coletados mais de 110 mil exames RT-PCR e mais de 107 mil testes rápidos. “Mesmo após os números de contaminados diminuírem, nós estruturamos quatro Unidades de Combate a Covid-19 e Gripe a fim de garantir mais segurança aos moradores”, disse.

As iniciativas voltadas ao auxílio e ao atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade também foram discutidas. Em Guarulhos houve a distribuição de mais de 406 mil máscaras de proteção e 300 mil refeições entregues em bairros carentes, além da doação de mais de 1 milhão de cestas básicas às famílias das crianças matriculadas na rede municipal de ensino.

Referência entre os municípios do Alto Tietê, Guarulhos colocou em prática o Programa Saberes em Casa, iniciado na pandemia, que trabalhou propostas educativas por meio de ações na TV, jogos, vídeos, biblioteca virtual e roteiros de aprendizagem. Para Guti, o time de educadores foi muito importante durante os dois anos de isolamento. “Eles se desdobraram com muita dedicação e criatividade, mostraram habilidade em transformar as experiências e os cenários”, afirmou.

A participação do prefeito também celebrou os avanços pós-pandemia. Com mais de 300 milhões de doses de vacina aplicadas, a cidade vivencia a retomada econômica com uma série de planejamentos e investimentos públicos para ampliar a qualidade de vida da população, como o Programa de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guaçu, o novo Hospital da Criança e do Adolescente, corredores de ônibus, novas escolas, inovações em infraestrutura e obras de tratamento de esgoto, além de medidas para a geração de empregos.