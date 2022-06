Controladoria-Geral de Guarulhos muda de endereço para melhorar atendimento à população

A partir do próximo dia 20 de junho a Controladoria-Geral do Município de Guarulhos mudará para a rua Maria Lúcia Vita, 65, no Centro, endereço que abrigará os departamentos e os munícipes com mais conforto. No entanto, neste primeiro momento, em que todos os trâmites de mudança de espaço serão feitos, os departamentos atenderão apenas de forma online, não sendo possível contatar os setores por telefone e nem presencialmente.

Para entrar em contato com o Departamento de Controle Interno e o Departamento de Transparência e Promoção da Integridade será necessário acessar https://www.guarulhos.sp.gov.br/form/fale-conosco-portal-da-transpare. Já para falar com a Ouvidoria do Município o email é [email protected].

Assim que a mudança estiver completa e for possível retornar com os atendimentos presenciais ao público e por telefone a Prefeitura irá divulgar.