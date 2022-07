Inscrições para a venda de alimentos na 2ª Bienal do Livro de Guarulhos devem ser feitas até 22 de julho

A Prefeitura receberá até 22 de julho as inscrições dos interessados em comercializar alimentos na 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, evento que acontece entre 5 e 14 de agosto no Internacional Eventos. O edital 06/2022-SDU04.02, com as informações completas, foi publicado no Diário Oficial do dia 8 de julho, página 11.

São 13 vagas no total, divididas em hambúrguer artesanal, batatas fritas e bebidas (1 vaga), lanche e suco natural, frutas e bebidas (1), lanche de pernil, calabresa e bebidas (1), cachorro-quente e bebidas (1), tapioca, crepe, açaí e bebidas (1), pratos executivos e bebidas (1), doces e bebidas (1), pastel e bebidas (1), churros e bebidas (1), churrasco e bebidas (1), pizza e bebidas (1), tapioca (1) e bebidas em geral (1).

Para concorrer às vagas os interessados deverão entregar, no Fácil Bom Clima (avenida Bom Clima, 49) envelope A4 direcionado a SDU04.02 com requerimento (disponibilizado no próprio Fácil), cópia do RG e CPF, CNPJ, comprovante de residência, alvará sanitário ou documento de boas práticas da vigilância sanitária do titular e documento do food truck atualizado. O envelope deve estar identificado com o nome do requerente, número do processo administrativo (16.814/2022), telefone e email.

O sorteio acontecerá no dia 25 de julho, às 10h, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), à avenida Tiradentes, 3.198, Jardim Bom Clima. O requerente deverá estar presente no sorteio; em caso de doença, o representante deverá apresentar atestado médico e procuração com firma reconhecida e atualizada.