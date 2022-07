Van do CadÚnico atende na Vila Sadokim na próxima semana

Entre os dias 25 e 29 de julho a Van do CadÚnico permanecerá na Vila Sadokim, mas em endereço diferente. Durante toda a semana o equipamento estará no Condomínio Ypê (rua Tenry, 175) para receber a população das 9h às 16h com o objetivo de aproximá-la dos serviços socioassistenciais oferecidos no município.

Na unidade a população poderá fazer ou atualizar o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), por meio do qual é possível ter acesso a benefícios como Auxílio Brasil, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, BPC-Loas, Viva Leite, ID Jovem, Casa Verde e Amarela, entre outros.

Documentação necessária

Aqueles que buscarem atendimento no local devem estar munidos dos documentos listados abaixo, tanto seus quanto do restante da família.

– Adultos: RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (CTPS), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral, conta de luz (mesmo que não esteja no próprio nome) e UBS de referência.

– Crianças e adolescentes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e da série que cursa.

Outros equipamentos móveis da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

CadMóvel 1 – CEU Presidente Dutra

Rua Maria Paula Mota, s/nº, Jardim Presidente Dutra

Até 29 de agosto

CadMóvel 2 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 5 de dezembro

CadMóvel 3 – EPG Alvaro Mesquita

Rua Guimarães Rosa, 124, Jardim Bananal

Até 12 de setembro

Van do CadÚnico – Condomínio Ypê

Rua Tenry, 175, Vila Sadokim

Até 29 de julho