Shopping Bonsucesso recebe cinco novas lojas

O Shopping Bonsucesso acaba de receber cinco novas lojas, incluindo três quiosques, que acrescentam ainda mais variedade ao empreendimento e leva aos consumidores muitas novidades.

Já estão funcionando os quiosques Amarelo Criativo, que trabalha com itens personalizados, a Pérola Make, que oferece maquiagem pelo valor fixo de R$ 10 a unidade, e Fator 5, que disponibiliza perfumes, colônias, hidratantes e aromatizadores com fragrâncias deliciosas.

As lojas que chegaram ao Shopping Bonsucesso incluem Dom Lorenzo, estética especializada com vários procedimentos, e a Now Nutrição, marca com mais de 10 anos no mercado oferecendo suplementação e nutrição esportiva. Já a Kidstok cresceu e conta com uma loja maior de moda infantil.

O empreendimento, que já conta com 129 lojas, como C&A, O Boticário e Piticas, também garante um grande cardápio de restaurantes para todos os gostos, incluindo BBurguer, Popeyes, Burguer King e muito mais.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.