Condemat firma parceria para desenvolvimento sustentável e fortalecimento dos ODS na região

Contribuir para o desenvolvimento sustentável das cidades, integrar as gestões municipais à uma agenda global e fortalecer a implementação das metas da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), são os principais objetivos da parceria firmada nesta quarta-feira (17), entre o Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Instituto Cidades Sustentáveis e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP). O consórcio é o primeiro do Estado a assinar o acordo de cooperação que visa o apoio técnico para avanço de todos os municípios e a melhoria da qualidade de vida na região.

Na prática, a parceria assinada durante Assembleia dos Prefeitos do Condemat, implicará em ações como levantamento de diagnósticos do cumprimento dos ODS na região, elaboração de mapeamentos estratégicos e realização de oficinas de capacitação para gestores públicos, que atuam nas principais áreas de prestação de serviços e atendimento à população, com temas relacionados ao desenvolvimento de políticas públicas de acordo com as prioridades identificadas.

“O Condemat mais uma vez é pioneiro nesta iniciativa para elevar o potencial da região nas diretrizes da Agenda 2030 e dos ODS, avançando e melhorando a qualidade de vida da população. Essa parceria será importante na identificação das potencialidades e vulnerabilidades de cada município e na capacitação das nossas equipes técnicas para atuação cirúrgica na melhora destes índices”, destacou o presidente do Condemat e prefeito de Guarulhos, Guti.

Vice-presidente de Parcerias em ODS da FNP, a prefeita Renata Sene, de Francisco Morato, parabenizou o Condemat pela iniciativa da parceria e destacou os resultados positivos que beneficiarão toda a região. “Essa decisão consorciada de adesão à Agenda 2030 é histórica e certamente o Condemat está mudando a rota da história do estado de São Paulo e do país ao integrar este movimento e trabalhar para a potencialização dos principais indicadores de gestão pública”, disse a prefeita, que participou da reunião por meio virtual.

As agendas globais de desenvolvimento sustentável têm sido foco da atuação do consórcio na atual gestão. Em junho deste ano o Condemat fez a adesão à rede Estratégia ODS, que reúne organizações representativas do poder público, da sociedade civil e do setor privado com o propósito de ampliar e qualificar o debate a respeito ODS no Brasil. Agora, com a nova parceria firmada, a expectativa é de ampliação da atuação dos municípios para o avanço regional no cumprimento das metas da Agenda 2030 e dos ODS.

A coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis, Zuleica Goulart, explicou que a adesão em bloco ao programa é importante para a evolução dos resultados em nível regional, mas ressaltou que as particularidades dos municípios serão respeitadas. “Os consorciados têm suas semelhanças, mas cada um tem suas especificidades, que serão consideradas neste trabalho que resultará no cumprimento de metas e melhoria nos indicadores de toda a região”, disse Zuleica, que também falou sobre o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, lançado em julho deste ano para auxiliar os municípios na medição e avaliação da evolução dos ODS.

Um dos próximos passos da parceria será a realização de uma oficina de capacitação de gestores públicos, além do estímulo para que os municípios sejam signatários do Programa Cidades Sustentáveis. Atualmente, as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Salesópolis são signatárias e hoje firmaram compromissos Santa Isabel e Suzano, além de encaminhamentos de Arujá e Poá.

A reunião na sede do Condemat, em Mogi das Cruzes, teve as participações dos prefeitos Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos); José Luiz Eroles Freire (Guararema); Caio Cunha (Mogi das Cruzes); Vanderlon Gomes (Salesópolis); Carlos Chinchilla (Santa Isabel) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano); o vice-prefeito Geraldo Oliveira (Poá); o secretário de Assuntos Internos e Gestão Pública de Arujá, Guilherme Server; o secretário de Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba, Luciano D’Ávila; a coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade; Solange Wuo; o coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Urbanismo, Elvis Vieira; a coordenadora-adjunta da Câmara Técnica de Educação, Silvana Nascimento, e o secretário executivo do Condemat, Adriano Leite.