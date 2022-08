Celebre o McDia Feliz em Guarulhos e faça sua doação

O McDia Feliz está chegando! No dia 27 de agosto, o McDonalds dos Shopping Bonsucesso e Poli Shopping Guarulhos estarão participando de uma das maiores campanhas de mobilização em prol de crianças e jovens do Brasil, que vai beneficiar mais de 60 projetos de 53 instituições do País.

Aproveitar o famoso Big Mac nunca foi tão especial, pois ao comprar o lanche no dia 27/08 nos Shoppings o cliente estará fazendo uma doação para uma das ONGs que recebem ajuda do Instituto Ronald McDonald. Todo o dinheiro arrecadado na venda de Big Mac’s esse dia será revertido para as instituições. Além disso, é possível adquirir o lanche com antecedência acessando AQUI para comprar no Shopping Bonsucesso ou AQUI para compra no Poli Shopping Guarulhos.

Os empreendimentos e seus lojistas estão nesta corrente do bem pelas crianças, e convida toda população a se juntar também, promovendo um dia especial e levando vários sorrisos para as crianças.

As vendas dos tíquetes digitais antecipados para a campanha já começaram. Para transformar Big Mac em sorrisos, acesse AQUI. Além de adquirir seus tíquetes antecipados, que custam apenas R? 18 cada, você ainda pode se vestir de solidariedade comprando produtos da linha McDia Feliz, que estão disponíveis no site.