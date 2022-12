Operação Cavalo de Aço prossegue com reforço na fiscalização de trânsito

Após mobilizar sete viaturas e 28 guardas municipais para a fiscalização de trânsito nesta terça-feira (20), a partir da avenida Venturosa, no Jardim Presidente Dutra, a Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública (Sasp), dá prosseguimento à Operação Cavalo de Aço nesta quarta-feira (21) com apoio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e das polícias Rodoviária, Federal e Civil.

De acordo com a Sasp, nesta quarta-feira a operação irá abranger diversas regiões com o objetivo de identificar veículos roubados, com documentação irregular e aqueles em condições em desacordo com a legislação de trânsito. As motocicletas são os principais alvos.

Na atividade desenvolvida nessa terça-feira (20) na região da Inspetoria de Patrulhamento de Área – Leste, um total de 125 motocicletas e dois carros foi vistoriado, e 139 pessoas foram abordadas, resultando na apreensão de uma moto.

Para o secretário da Sasp, Márcio Pontes, a integração das forças de segurança tem sido fundamental para o sucesso das operações, que já trazem reflexos muito positivos. “A nossa boa relação com todos os atores da segurança pública tem fortalecido nosso trabalho. A organização, o planejamento, a inteligência e o frequente diálogo são fatores que estão fundamentando nossas ações e nos trazendo bom retorno”, explicou.

Além da Cavalo de Aço, no momento a Sasp está desenvolvendo a Operação Natal Seguro nos pontos principais do comércio de Guarulhos. O patrulhamento está intensificado no calçadão da rua D. Pedro II e nas áreas próximas aos shoppings Internacional, Maia e Bonsucesso.