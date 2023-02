Jardim Tamassia recebe o CadMóvel a partir de 2 de março

Uma das unidades do CadMóvel passará a atender na paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora do Carmo, situada na rua Maria Elisa, 32, Jardim Tamassia, a partir do dia 2 de março. O equipamento da Prefeitura de Guarulhos permanece no local até 31 de maio e atenderá a população de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Entre os serviços oferecidos no local estarão a inscrição, o recadastramento e a retificação dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), além de orientação e solicitações de benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Viva Leite, ID Jovem, Benefício da Prestação Continuada (BPC), Carteira do Idoso, aposentadoria para pessoas de baixa renda, entre outros.

Para ser atendido no local é necessária a apresentação, para adultos, de documentos como RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho (física ou digital), último holerite, caso tenha registro na carteira, Título Eleitoral e comprovante de endereço. Já para realizar o cadastro de menores de idade é necessário estar munido de RG, CPF, Certidão de Nascimento, o nome da escola e da série que cursam.