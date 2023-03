Prefeitura avança no recapeamento da avenida Monteiro Lobato

A Prefeitura de Guarulhos já recapeou 40.775,66 m² da avenida Monteiro Lobato, uma das vias que registram mais tráfego de veículos na cidade, com cerca de 500 mil veículos que passam pelo local por mês. Ao final da obra serão 52.146,00 m² recapeados, do Parque Cecap até o Centro, além da readequação de guias e sarjetas.

As obras fazem parte do programa Novo Asfalto, uma força-tarefa gerenciada pela Secretaria de Obras após a assinatura de alguns convênios que possibilitaram o investimento na infraestrutura do município. Entre os convênios está o firmado com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo em junho de 2021.

Para o prefeito Guti, essas obras são importantes porque oferecem uma perceptível melhora na qualidade de vida do munícipe. “Trabalhamos para que a população tenha uma cidade ainda melhor, com mais infraestrutura e, principalmente, segurança. Um asfalto de mais qualidade resulta em menos acidentes, menor gasto com a manutenção de veículos e aumenta o conforto de quem utiliza o transporte público”.

A avenida Monteiro Lobato também ganhará um novo corredor de ônibus de quatro quilômetros, com início após o viaduto Professor Jossei Toda, no trecho de intersecção com a rodovia Hélio Smidt.

Obras para melhorar o asfalto em toda a cidade

O programa Novo Asfalto tem levado mais infraestrutura e segurança para diferentes regiões da cidade. Já foram finalizadas obras nas avenidas Santos Dumont e Novo Brasil, em Cumbica, na avenida Manoel Isidoro Martins, em Cidade Martins, na rua Geraldo Alves Celestino, no Parque Cecap, e na avenida Bom Jesus da Lapa, na Vila Nova Bonsucesso, entre outras vias.