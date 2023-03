Minha Down é UP! promove a 4ª Caminhada Down de Guarulhos

Os pais da Sophia, idealizadores do projeto Minha Down é UP!, Danieli Hernandes e Anderson Licarião Ferraz, continuam engajados na ideia de promover a inclusão social das pessoas com Síndrome de Down.

Depois de 3 anos sem realizar a caminhada Down de Guarulhos, a ONG começa 2023 no mesmo clima de comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, mas também para reivindicar Políticas Públicas para as pessoas com Trissomia 21.

A Minha Down é UP! promove em 19 de março de 2023, a 4ª Caminhada Down de Guarulhos.

Os ideais se renovam com os mesmos princípios e objetivos: promover inclusão, desfrutar de uma manhã alegre e mostrar para a população que a Síndrome de Down é simplesmente uma característica genética da pessoa e não uma doença, também neste ano o Tema Mundial do Dia Internacional da Síndrome de Down é “Conosco e não por nós”.

O engajamento de vários voluntários, de patrocinadores e apoiadores é fundamental para o sucesso da causa.

Para a 4ª Caminhada Down de Guarulhos contamos com os seguintes patrocinadores: CETISP- – Centro de Estimulação Terapêutica Interdisciplinar em Síndrome de Down, Cotton Line, Flexform Innovation Work, Karina, Parque Shopping Maia, Tracon Administradora de Condomínio, Portela Design em Mármores & Granitos, Sicredi, Viva + Revestimentos e com os Apoios: ACISEG – Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos, Big Format Infláveis, Blumen Ateliê – Capricho em Detalhes, Indústria Bandeirante, Inversível.com, Mascote Billy, Mezoli Gastronomia & Eventos, Núcleo Devir, Parada das Festas, Prefeitura de Guarulhos – #TimeGuarulhos, RR Print In Good we Trust, Ritmo Certo Locação e Montagem de Estruturas, Truckvan e ZIGVEE Digital Card.

O ponto de encontro será no Bosque Maia, a partir das 7h30 neste domingo 19 de março e seguirá com o percurso de aproximadamente 2 km pela Avenida Paulo Faccini e Avenida Salgado Filho. A expectativa dos organizadores é de reunir mais de mil participantes e que o encontro dure em torno de quatro horas. Além da caminhada, as famílias poderão participar de diversas atividades inclusivas no Bosque Maia com atrações diferenciadas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 18 de março através do endereço www.minhadowneup.com.br/caminhada. Para aqueles que desejarem adquirir a camiseta oficial do encontro, a venda será feita através do endereço www.minhadowneup.com.br/camiseta pelo valor de R$ 50. A retirada das camisetas será feita no dia do evento.

SERVIÇO:

4ª Caminhada Down de Guarulhos

Data: 19 de março de 2023 (domingo)

Horário: 8h (saída)

Local: Bosque Maia (Av. Paulo Faccini, Guarulhos, SP)

Preço: Gratuito

Inscrições:www.minhadowneup.com.br/caminhada

Informações: www.minhadowneup.com.br / [email protected]

Foto: Suzana Okabaiashi