Crianças atendidas pelo Cras Santos Dumont recebem doação de chocolate de colégio da região

Setenta crianças atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Santos Dumont receberam nesta quarta-feira (5) as equipes do Colégio Catalão, que doaram caixas de bombons em celebração à Páscoa. Elas são atendidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que realiza um trabalho de acompanhamento social das crianças e de suas famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e ajudando na melhoria da qualidade de vida.

“É muito legal ver a comunidade no entorno do equipamento contribuindo com as ações sociais realizadas. Nossas crianças ficaram muito felizes e tiveram a semana de Páscoa transformada”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante.

A proprietária do colégio, Vandreia Ribeiro, fez contato prévio com a coordenação para verificar quantas crianças são atendidas. “Nós temos como premissa trabalhar o altruísmo em nossos alunos e esta foi uma grande oportunidade”, afirmou. Ao longo do último mês a unidade escolar estimulou a doação pelos alunos de caixas de bombons para que fossem entregues na ação.