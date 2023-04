Prefeitura promove ações para celebrar o Abril Azul, mês da conscientização mundial sobre o autismo

Abril é o mês dedicado à conscientização mundial sobre o autismo, condição que compromete o desempenho social, a comunicação e a linguagem dos indivíduos acometidos. Para celebrar a data a Prefeitura de Guarulhos ressalta os direitos garantidos por lei aos autistas e faz ações para capacitar seus profissionais de saúde a fim de otimizar o atendimento ao público.

Além de ações internas de capacitação dos servidores públicos com o objetivo de otimizar o atendimento aos acometidos com o transtorno do espectro autista (TEA) e conscientizar sobre o tema, a Prefeitura promove ainda atividades para os pacientes autistas do Centro Especializado em Reabilitação II (CER II).

No dia 14 de abril 30 pacientes participarão de atividades de estimulação com o uso de bolas, bambolês e bolinhas de sabão. Enquanto isso, os cuidadores serão convidados para uma roda de conversas e farão uma sessão de auriculoterapia. Já no dia 28 acontece o passeio Chapeuzinho Vermelho e os Caçadores na Floresta no Bosque Maia, em que será estimulada a socialização e a interação com o meio ambiente.

De acordo com Karina Moyano, mestre em ciências da reabilitação e coordenadora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de Guarulhos, o transtorno tem início na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta, sendo, na maioria dos casos, mais aparente durante os primeiros cinco anos de vida.

“Diagnosticar precocemente e oferecer um tratamento adequado é essencial, considerando as especificidades de cada criança. Isso possibilita, com o tempo, uma melhora nas habilidades sociais, bem como a possibilidade de mais autonomia para o indivíduo”, explica Karina.

O diagnóstico de autismo é traçado segundo o nível de gravidade e de necessidade de suporte, sendo que no nível 1 o indivíduo apresenta sintomas leves e com pouca necessidade de apoio, enquanto que no nível 2 os sintomas são moderados e a necessidade de apoio é média. Por sua vez, no nível 3 há sintomas severos e o apoio necessário é substancial.

Estima-se que, em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tenha o transtorno do espectro autista. No Brasil a condição atinge aproximadamente dois milhões de pessoas. A guarulhense Ellen Costa é mãe de uma delas e ficou surpresa ao descobrir que seu filho, Breno, era autista.

“Começamos a suspeitar quando ele tinha um ano e três meses. Breno tinha um olhar muito disperso. A gente chamava e ele nem sequer olhava. Eu pesquisei e os sintomas batiam com os comportamentos dele. Marquei uma consulta e após uma longa avaliação a médica confirmou que ele tinha o espectro”, lembra a mãe.

Assim como fez Ellen, em casos suspeitos os responsáveis devem levar as crianças a uma Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para que a equipe médica inicie o processo de investigação do TEA. Se confirmada a suspeita, o paciente será encaminhado a um dos serviços especializados de Guarulhos para proceder ao acompanhamento e, se necessário, iniciar o tratamento.

O que diz a lei?

Desde 2012 pessoas com o espectro autista são consideradas deficientes para todos os efeitos legais, portanto, têm seus direitos assegurados pelas políticas de inclusão do país, entre elas as de saúde.

A lei federal 12.764/2012 garante a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, desta forma, é oferecido gratuitamente pelo SUS o diagnóstico precoce e o atendimento multiprofissional, além do acesso ao tratamento, a medicamentos e a nutrientes essenciais.

Serviço

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser verificados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

CER II – rua das Palmeiras, 865, Gopoúva

Bosque Maia – avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro.