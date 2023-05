Prefeitura lança programa Guarulhos contra a Fome para reduzir a insegurança alimentar de pessoas em vulnerabilidade

A Prefeitura de Guarulhos lançou na manhã desta sexta-feira (19), no Adamastor, o programa Guarulhos contra a Fome, um pacote de medidas que serão implantadas nos próximos meses a fim de combater a insegurança alimentar por meio da ampliação de programas já existentes e do lançamento de projetos voltados a pessoas em vulnerabilidade social e em situação de rua na cidade.

A primeira ação do pacote é a abertura do credenciamento de instituições no Banco de Alimentos de Guarulhos. O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fabio Cavalcante, que fez a apresentação dos projetos ao lado do prefeito Guti, explicou que o credenciamento objetiva a adesão e o atendimento de mais instituições, dobrando o número de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) contempladas para receber alimentos.

Entre as iniciativas previstas para os próximos meses estão também o projeto Moeda do Bem, que consiste na troca de materiais reciclados por alimentos, a inauguração do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan), um equipamento que trabalhará em parceria com OSCs no combate ao desperdício com ações de educação alimentar e nutricional, e, por fim, o Restaurante Pague e Leve, uma nova modalidade de distribuição de refeições a R$ 1 cada.

Por fim, o programa Alimentação Fraterna, que distribui diariamente 150 marmitas para pessoas em situação de rua no acolhimento masculino e que antes funcionava apenas durante a Operação Inverno, desde janeiro de 2023 passou a operar durante todo o ano.

Um Marco

Guti considera o programa um marco para a cidade. “O Guarulhos contra a Fome foi elaborado pensando nas pessoas mais vulneráveis e eu tenho certeza que fará muita diferença para aqueles que precisarem”, disse o prefeito, que também aproveitou a oportunidade para parabenizar as instituições parceiras do município. “Esse trabalho seria impossível se a sociedade civil organizada não estivesse conosco, pois vocês ajudam a fazer com que nossas ações cheguem às pessoas que mais necessitam”.

Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) entregaram, entre 2020 e 2023, cerca de 130 mil cestas básicas para famílias em vulnerabilidade. Por sua vez, o Food Truck do Bem, equipamento de distribuição gratuita de marmitas, forneceu 115 mil marmitas entre 2021 e 2023. Já as três unidades do Restaurante Popular de Guarulhos, no qual é cobrado R$ 1 por almoço, apenas em 2023 forneceu mais de 200 mil refeições. “Isso mostra o trabalho contra a fome que já vem sendo feito no município, mas ainda vamos melhorar”, finalizou Guti.

Participaram do evento, além de representantes de instituições de assistência social da cidade, o vice-prefeito Professor Jesus e o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Gilberto Nascimento.