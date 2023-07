EDP faz mutirão de melhorias técnicas nos bairros Jardim Guilhermino, Jardim Giovana, Vila Izabel e Condomínio Nova Esperança

Equipes da EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, realizam na próxima quinta-feira (13), um mutirão de melhorias técnicas nos bairros de Jardim Guilhermino, Jardim Giovana, Vila Izabel e Condomínio Nova Esperança. Os serviços vão beneficiar mais de 4.500 residências, comércios e indústrias da região.

O mutirão será executado em linha viva, sem a necessidade de interrupção do fornecimento de energia para os clientes. “Estaremos com quatro equipes para reforçar as atividades de manutenção preventiva e ampliar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia à população local”, destaca Tiago Santos Bastos, gestor da EDP.

Entre os serviços previstos estão a substituição de equipamentos e a limpeza da rede aérea, com a remoção de restos de pipas e linhas enroscadas na fiação. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança. Entre janeiro e junho deste ano, foram registradas em Guarulhos 1.178 ocorrências de pipas na rede elétrica que prejudicaram 126.179 clientes. As linhas de pipas – com ou sem cerol ou produtos cortantes – causam desligamentos ao romper os cabos de energia e também podem provocar curtos-circuitos, ao ficarem presas na fiação.

O cronograma de ações do mutirão também prevê a execução de podas de árvores em contato com a rede elétrica, já que a vegetação é um dos principais fatores de interferência na qualidade do fornecimento de energia local, principalmente em dias de fortes chuvas e ventos. Estes trabalhos de poda da EDP seguem regras técnicas e de meio ambiente para assegurar a harmonia da vegetação com a rede de energia.

Esse é o terceiro mutirão de melhorias técnicas executado pela EDP em Guarulhos em cerca de 40 dias. Os dois mutirões anteriores trouxeram benefícios diretos a mais de 21 mil clientes.