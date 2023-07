Seleção Brasileira de Skyrunning busca medalhas no Campeonato Mundial Master na Itália

A adrenalina e a emoção estão à flor da pele para a Seleção Brasileira de Skyrunning, que parte rumo ao Campeonato Mundial Master na Itália, no dia 30 de julho. A competição será realizada na prova Royal Ultra SkyMarathon, que consiste em percorrer incríveis 55km com um desafiador ganho de altimetria de 4141m, em meio ao deslumbrante cenário do Parco Nazionale Del Gran Paradiso, Valle Orco.

Composta por atletas experientes e determinados, a seleção conta com o suporte de uma competente comissão técnica formada por Fernando Felipe, Débora Wanderck e Maicon Cellarius. Esses profissionais têm o objetivo de extrair o máximo de desempenho e estratégia dos atletas em cada categoria.

A lista de atletas foi definida no Campeonato Brasileiro na prova Jaraguá SkyMarathon na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, visando uma representação competente do Brasil no cenário mundial do Skyrunning:

Categoria Over 40

1. Mariana Scarpelli

2. Jasieli Dalla Rosa

3. Eliete Demarch

4. Cleverson Del Secchi

5. Célio Rosa

6. César Picinin

Categoria Over 48

1. Hudson dos Santos

2. Ederson Nunes

3. Plínio Silveira

4. Alessandro Santos

Categoria Over 56

1. Rita Fernandes

2. Dante Rocha

3. Paulo Clasen

4. João Stresser

A expectativa é alta para essa estreia no campeonato mundial master de Skyrunning, e a confiança na seleção é evidente. Os atletas têm se dedicado intensamente aos treinos, buscando superar seus limites e alcançar o melhor resultado possível.

Segundo Fernando Felipe, membro da comissão técnica, “temos um time muito forte e bem preparado para enfrentar essa desafiadora prova. Cada atleta tem suas características únicas, o que torna nossa equipe ainda mais completa e versátil.”

Os integrantes da seleção também demonstram entusiasmo. Mariana Scarpelli, atleta da categoria Over 40, comenta: “Feliz demais de poder representar o Brasil neste super evento e entre os melhores do mundo na minha categoria. Estudei bastante a prova, o percurso e sei que será duro, mas estou preparada e farei o meu melhor”. O atleta César Picinin diz: “Honrado em mais uma vez estar convocado para a seleção skyrunning, desta vez para o time master. Expectativa de fechar com chave de ouro um período na Europa representando o Brasil no Mundial Master. Acredito que será a prova mais difícil não só pelo nível dos atletas como a prova em si mas vamos buscar render o melhor possível e honrar nosso país”.

O Campeonato Mundial Master de Skyrunning é uma oportunidade ímpar para os atletas brasileiros mostrarem sua excelência no esporte, colocando o país no cenário internacional da modalidade. Com tantos competidores talentosos e determinados, a torcida por medalhas é grande.

Os brasileiros estarão enfrentando concorrentes de alto nível, mas com a dedicação e o empenho demonstrados pela Seleção Brasileira de Skyrunning, o país tem todas as condições de brilhar nessa competição histórica.