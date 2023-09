Ciesp Guarulhos recebe secretário estadual de Desenvolvimento Econômico

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, estará em Guarulhos nesta terça-feira (5) para um encontro com empresários e lideranças políticas da região. O objetivo do evento, promovido pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Guarulhos, é debater as vocações da cidade, seu impacto na região metropolitana e a adoção de medidas de desenvolvimento em curto, médio e longo prazo.

Serviço:

Data: terça-feira (05), às 17h

Local: Senai Dutra – Avenida Carmela Dutra, 380 – Jardim Presidente Dutra