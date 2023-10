Creche para idosos em Guarulhos visa o acolhimento e apoio com a terceira idade

O projeto conhecido como Creche para Idosos foi criado no ano de 2016 pela enfermeira especialista em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Kátia Alves, que tem o intuito de buscar soluções inovadoras para garantir a qualidade de vida dessa parcela da sociedade.

“Hoje eu não trabalho mais em UTI nos hospitais e permaneço apenas na creche. Minha maior motivação para continuar com o projeto é ver o sorriso de satisfação no rosto de cada idoso”, diz.

Atualmente há duas unidades na cidade onde os idosos passam um tempo integral como realmente é em uma escola ou creche e após as atividades diárias retornam para suas casas só voltando para o local no dia seguinte. “O projeto aqui em Guarulhos foi pensado por mim inicialmente e já estamos caminhando com as unidades há sete anos, cuidando e zelando desses idosos”, Kátia pontua.

O ambiente acolhedor também tem a iniciativa de auxiliar às famílias que cuidam desses idosos e não possuem uma rede de apoio. O espaço oferece fisioterapia, quatro refeições por dia, psicóloga, nutricionista, aula de danças, jogos, acupuntura e atividades em grupos.

Guarulhos tem 10% da sua população constituída por idosos, por isso o cuidado redobra com essa parcela. Além disso, todas as alimentações são supervisionadas por nutricionistas especializadas na área e atividades preparadas para fortalecer o corpo e a área cerebral.

As unidades do Centro Dia e Luz na Melhor Idade estão localizadas na avenida Sete de Setembro, 701, na Vila Galvão e outra na rua Lucinda Rabelo, 100, na Vila Milton.