Filho é preso após torturar pai e divulgar vídeos de crime nas redes sociais

O homem, de 42 anos, torturava o pai, de 69, filmava as cenas e divulgava no status do WhatsApp. Em um dos vídeos publicados pelo homem, o idoso aparecia jogado no chão, em meio a uma poça de sangue, dizendo “vida difícil a minha”. As filmagens passaram a repercutir na internet sem a identificação do autor. A partir disso, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e a Assistência Social do município deu inicio a uma força tarefa para identifica-lo. A prisão ocorreu esta semana, em Valparaíso, Goiás.

No momento do resgate, o idoso apresentava hematomas, urina e fezes espalhadas pelo corpo e falta de ar. Deitado em uma casa dentro de um deposito de peças automotivas, ele estava debilitado, sem conseguir falar ou levantar. Ele foi socorrido e esta internado.

Nas imagens divulgadas, o acusado aparecia gritando com o idoso, que estava sem camiseta, mandando ele se levantar, mas o homem aparenta não conseguir, Outro vídeo mostra o torturador fritando para que ele calasse a boca, pois estava atrapalhando seu sono.