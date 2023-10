O sábado começa ensolarado, mas pancadas de chuva atingem a cidade na parte da tarde e noite. Ainda assim, as temperaturas devem ser altas, no dia a máxima é de 34°C e a mínima de 20°C, de acordo com o Climatempo.

Já no domingo, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados e chuva a qualquer hora. A máxima é de 27°C e a mínima de 17°C.