Desde a semana passada, quando fiéis partiram pela rodovia Presidente Dutra em rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, sete pessoas foram atropeladas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na madrugada de quinta-feira (12), o sétimo acidente foi registrado. Uma mulher, de 41 anos, ficou gravemente ferida após ser atingida por um veículo no km 157, na altura de São José dos Campos. Ela foi socorrida com ferimentos graves, com risco de amputar a perna.