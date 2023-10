Menino de 13 anos morre após ser atropelado por motociclista no Recreio São Jorge

Um menino de 13 anos morreu após ser atropelado por um motociclista no trecho Norte do Rodoanel, região do Recreio São Jorge, no último domingo (15) . De acordo com informações, a parte da via que está inativa é usada pelos moradores próximos para brincadeiras e caminhadas.



O garoto identificado como Kevin estaria empinando pipa com a família quando foi atropelado pelo rapaz de 21 anos, que com o acidente acabou ferindo uma das pernas da criança. O ferimento fez com que o menino tivesse uma parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos, mas veio a óbito.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o investigado também foi ferido e permaneceu internado no mesmo hospital. O caso foi levado ao 7º Distrito Policial onde permanece em investigação para esclarecimento dos fatos.





