Os moradores rua Lucas Pereira de Souza no Jardim Santa Paula estão denunciando a situação dos esgotos do local, que com a falta de suporte acaba por escorrer fezes pela rua. Segundo eles, após a mudança de empresas que cuidavam das bocas de lobo, as tubulações passaram a não ter um suporte necessário para toda rede de esgoto. Um dos moradores alega a preocupação por conta dos riscos de doenças.

