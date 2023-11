Prefeitura recebe inscrições para cursos de aperfeiçoamento em costura

A Prefeitura de Guarulhos receberá até o dia 13 de novembro as inscrições para os cursos de adaptação de moldes industriais de blusas e de costureiro de conserto e reformas de roupas, ambos de formação continuada e aperfeiçoamento oferecidos em parceria com o Senai. Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 2475-9715, (11)2441-0931, (11) 2472-6940, (11) 2475-9724, (11) 2425-2847 (11) ou (11) 2497-9728, da Secretaria do Trabalho, ou comparecer ao CTMO, na avenida Antônio Iervolino, 225, Vila Augusta.

Cada um dos cursos oferece 16 vagas e as aulas acontecerão presencialmente no CTMO, de terça a sexta-feira. A data prevista para o início do curso é 14 de novembro.

O curso de adaptação de moldes industriais de blusas objetiva desenvolver diversos tipos de modelos, transferência de pences, recortes, variados tipos de mangas, golas, elaboração de tabelas com redução em porcentagens, expandindo a criatividade e a produtividade na área do vestuário e observando procedimentos técnicos, normas de saúde e segurança no trabalho.

Para este curso é obrigatório ter mais de 16 anos e ter concluído o curso de assistente de modelista (necessário apresentar o certificado de conclusão) ou ter experiência como modelista de roupas com mais de um ano de atuação comprovada e que seja aprovado em entrevista técnica.

Já o curso de costureiro de conserto e reformas de roupas irá abordar a realização de ajustes e reformas de roupas diversas, seguindo critérios técnicos de reparos considerando padrões de vestuários conforme normas ambientais, de saúde e segurança no trabalho.

É necessário ter mais de 16 anos e concluído o curso de costureiro de máquinas reta e overloque (necessário apresentar o certificado de conclusão) ou ter experiência na área. Os candidatos passarão por avaliação em entrevista técnica.