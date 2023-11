Cata-Treco atende Conjunto Marcos Freire e mais nove bairros neste final de semana

Os caminhões da operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos irão atender dez bairros neste final de semana. No sábado (18) eles passarão pelo Conjunto Marcos Freire, Sítio São Francisco e Jardim Maria do Carmo. Já no domingo (19) a operação se estende por Jardim Alice, Jardim dos Olivas, Jardim Jacy, Jardim Guaracy, Jardim Anny, Vila Laurita e Jardim Líbano.

A Cata-Treco recolhe móveis velhos, colchões, eletrodomésticos, materiais de coleta seletiva e outros inservíveis os quais a população deseja descartar. Para utilizar o serviço os moradores dos endereços que estão no roteiro devem deixar os itens em questão na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar a circulação de pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos informa que materiais de construção civil não são recolhidos pelo caminhão. Eles devem ser levados a um dos 30 Ecopontos distribuídos pela cidade, cujos endereços podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto. Lixo doméstico e animais mortos também não são removidos.

No site https://guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar a agenda completa da Operação Cata-Treco.

Programação

Sábado, dia 18

Conjunto Marcos Freire: Rua 1, rua 10, rua 11, rua 12, rua 13, rua 14, rua 15, rua 16, rua 17, rua 18, rua 19, rua 2, rua 20, rua 21, rua 22, rua 23, rua 24, rua 25, rua 26, rua 27, rua 3, rua 4, rua 6, rua 7, rua 8, rua 9, avenida Marginal Sul, avenida Norte-Sul, rua Vinte e Oito, rua do Poente.

Sítio São Francisco: Rua 13, rua Agostinho José Ruivo, rua Agostinho Ruivo, rua Anézio Ruivo, rua Cinco, rua Dez A, rua Dez, rua Dona Néra, rua Doze, rua Montes Claros, rua Nelson Ferraz, avenida Norte Sul, rua Nove, rua Oito, rua Oito-B, rua Onze, rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, rua Particular, rua Particular Seis, travessa Particular Seis, rua Santiago, rua Seis, rua Treze A, rua Trinta, rua Trinta e Dois, rua Um, rua Vinte e Nove, rua do Campo, rua dos Coqueiros, rua Diva Lima dos Santos, rua Grimaldo Bonfim dos Reis, rua Tries, rua Projetada, rua Dois A, viela Esmeralda, rua Trinta e Três, avenida Marginal Norte Direita, rua São Carlos, rua Avaré, rua Sete de Setembro, rua Centenário, rua Angola, rua Raul Seixas, rua João de Barros, rua Dos Lírios, rua Sitio São Francisco, viela Soweto, rua Águia Dourada, rua Brasil, rua Bananeiras, rua Arco Verde, rua São Martins, estrada do Sacramento, rua João Pessoa, rua Belo Horizonte.

Jardim Maria do Carmo: Rua Alzira Barbosa de Souza, rua Domingos Bispo de Oliveira, rua José Américo Pereira, rua Manoel Viana de Souza, rua Sebastião Justino da Silva.

Domingo, dia 19

Jardim Alice: Estrada Itaquaquecetuba (até o número 300), rua A (rua Napoleão Pacheco da Silva), rua Albertina Duarte Leite, rua Alice Ramalho de Oliveira, rua Amador de Jesus Mora Bueno, rua Antônio Dias dos Santos, rua Antônio Doganelli, rua Dez, rua Florindo Felipe, rua Ida Righi, rua João Moretti, rua Napoleão Pacheco da Silva, rua Raminho Antônio de Freitas, rua Ricardo da Fonseca, rua Vitória, estrada do Itaim.

Jardim dos Olivas: Caminho Existente, rua Dois, rua José Ferreira Santos, rua José Roberto de Souza, rua Nove, rua Oito, rua Particular, rua Quatro, rua Seis, rua Sete, rua Três, rua Um, rua das Marmelhas, rua das Noivas, rua do Comércio, viela Marmelhas.

Jardim Jacy: Rua Antonietta Bernardette Souza de Sant’Ana, rua Antônio Luiz da Silva, rua Antônio Tatsukiko Baba, rua Arealva, rua Boa Esperança do Sol, rua Cachoeira do Sul, rua Candelária, rua Caranaíba, rua Cinco de Oliveira, rua Iacanga, rua Ibaté, rua Ituvera, rua Joaquina Scherepel Pedroso, rua Lageado, rua Lins, rua Lucianópolis, rua Luiz da Cruz Pedroso, rua Macajuba, rua Nova Europa, rua Nova Olímpia, rua Nova Palma, rua Parati, rua Pirajuí, rua Rio Pardo, rua Santa Fé de Minas, rua Sud Menucci, rua São Geraldo da Piedade, rua São José do Sabugi, rua São Miguel dos Milagres, rua São Sebastião da Passe, rua Turíbio Pinto de Carvalho, viela Américo Brasiliense, viela Avaí, viela Cabrália Paulista, viela Floreal, viela Joaquim Pires, viela Pereira Barreto, viela Pongaí, viela Presidente Alves, viela São Tomé, viela Um, viela Valbinos.

Jardim Guaracy: Avenida Jabuticaba, avenida Surubim, avenida da Granja, rua Alecrim, rua Aliança, rua Cacique, rua Dourados, rua Jaburam, rua Particular, rua Projetada, rua Simone Monteiro de Oliveira, rua da Creche, rua do Esporte, rua do Mecânico, rua do Milharal, rua do Padeiro, rua dos Cabeleireiros, rua dos Farmacêuticos, rua dos Policiais, rua dos Vigilantes.

Jardim Anny: Rua Alpestre, rua Braga, rua Constantina, rua Iraci, rua Jupira, rua São Francisco Conde, rua Yara, rua da Divisa.

Vila Laurita: Avenida Cordeirópolis, avenida da Estação (até o número 500), rua Cristiani, rua Olaria Norberto, rua Santa Cruz do Arari, rua Santo Antônio do Jacinto, rua São João do Araguaia, rua Édipo, viela Indaiatuba.

Jardim Líbano: Rua Um, rua Dois, rua Três, rua Quatro, rua Cinco, rua Seis, rua Oito, rua Nove, rua Dez, rua Onze.