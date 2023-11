Mãe faz filha limpar mesas que rabiscou na escola

Uma mãe guarulhense publicou um vídeo em suas redes sociais, onde levava sua filha para limpar as carteiras de sua escola após a mesma ter riscado com os colegas e postado nas redes sociais. No vídeo gravado pela mãe, ela mostra o produto de limpeza em mãos e uma bucha para esfregar as mesas dizendo que se ela gostava de postar riscando, também deveria ser publicado o vídeo limpando. “Ela não vai limpar só a dela, como também a de todos os colegas que riscaram juntos”, ela comenta durante a gravação. Após as falas, a menina aparece limpando as carteiras.



Nas redes sociais, algumas pessoas desaprovaram a atitude da mulher, dizendo que a ato de expor foi errado e já outras pessoas aplaudiram a situação, dizendo que a mãe em questão estava tendo atitudes corretas.

- PUBLICIDADE -