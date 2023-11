Programa de auxílio na busca por emprego já formou 350 pessoas em Guarulhos

Um total de 350 jovens e adultos já se formaram no curso Trabalho em Equipe – Programa Meu Emprego desde sua implantação em Guarulhos, em 2018. A formação prepara o participante para ser bem sucedido no processo seletivo na busca por uma colocação profissional, com orientações sobre currículo, vestimenta, comportamento e qualificação.

Na última terça-feira (21) mais 31 pessoas receberam seus certificados do programa no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Santos Dumont, no Jardim Bananal. “Sempre ouvimos histórias de sucesso de pessoas que conseguiram emprego logo após a finalização das aulas e tenho certeza de que aqui será igual. É muito bom ver os jovens interessados em um futuro melhor, buscando aprendizado e qualificação”, afirmou Toninho Magalhães, secretário do Trabalho, pasta responsável pela aplicação do curso em parceria com o governo estadual.

A jovem Miquele Silva Matola, 15, uma das recém-formadas, conta que o curso a ajudou a se comportar melhor, ter postura e saber interagir bem com as pessoas. “Os professores não falaram apenas sobre emprego, mas também sobre desenvolvimento pessoal e autoestima. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça que não vamos conseguir e eles nos mostraram que iremos sim e que podemos chegar longe e voar alto”, contou.

Aprendizado

O curso tem duração de 12 dias e nele os alunos formarão equipes para trocas de experiências, momento em que serão incentivados e motivados a se autoconhecerem e descobrirem suas habilidades e competências, além de montarem currículos bem elaborados e estabelecerem metas profissionais e de vida para que tenham sucesso na busca por uma boa colocação no mercado de trabalho.

É possível colocar o nome na lista para participar da formação pelos telefones (11) 2475-9706 / 2475-9724 / 2475-9728. Assim que novas turmas forem abertas as equipes da Secretaria do Trabalho entram em contato com os inscritos.