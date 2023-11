Defesa Civil apoia bombeiros no combate a incêndio na Vila Nova Bonsucesso

Na madrugada do último sábado (25) a Defesa Civil de Guarulhos foi acionada para dar apoio ao Corpo de Bombeiros no combate ao fogo em um galpão que continha materiais recicláveis localizado na rua Tamotsu Iwasse, Vila Nova Bonsucesso. Foram destacadas para a ocorrência seis viaturas dos bombeiros, que debelaram as chamas e fizeram o posterior trabalho de rescaldo.

O incidente não causou vítimas, porém entre os danos materiais está o comprometimento da estrutura do galpão, observado por técnicos da Defesa Civil. Até o momento o proprietário do local não foi localizado, mas ele receberá notificação para reformar o galpão com acompanhamento técnico da própria Defesa Civil para poder voltar a utilizar o prédio.