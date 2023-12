Guarulhos garante o vice-campeonato estadual de handebol masculino

No último domingo (3) a equipe de handebol masculina de Guarulhos, categoria júnior, ficou com o vice-campeonato do Super Paulistão, competição realizada pela Federação Paulista da modalidade. Apesar do bom desempenho durante a decisão, os guarulhenses perderam por 29 a 26 para o EC Pinheiros na quadra do adversário.



Na partida de ida, disputada no Ginásio Fioravante Iervolino no dia 30 de novembro, Guarulhos já havia sofrido uma derrota pelo placar de 30 a 21. Fechando a temporada, o elenco disputará o Campeonato Brasileiro entre os dias 12 e 16 de dezembro em Blumenau (SC).



Durante o ano o time representou a cidade de Guarulhos nos Jogos da Juventude, nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos, sagrando-se campeão em todos.

