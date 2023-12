Representante do Parque Continental é eleita a Miss Guarulhos 2023

No último sábado (2) a cidade de Guarulhos conheceu sua nova miss. Bruna Bunhola, que tem 22 anos e é moradora do Parque Continental I, venceu o concurso disputado por 17 representantes de todas as regiões da cidade. O evento foi realizado no Teatro Adamastor, que recebeu um grande público.



Os jurados elegeram também como primeira princesa Karyne Ponciano, de 22 anos, moradora do Jardim Presidente Dutra, e como segunda princesa Gabrielle Martins, que tem 24 anos e reside no Jardim Santa Rita.



O vice-prefeito, Professor Jesus, esteve presente na cerimônia e ressaltou as qualidades das mulheres do município. “A beleza é o que estamos avaliando aqui hoje, mas além disso todas vocês representam o feminino em nossa idade, construída também pela força da mulher”, disse às candidatas.



Miss Digital

Mais uma vez neste ano os seguidores do perfil @turismodeguarulhos no Instagram puderam eleger a Miss Digital. Thalia Freitas, de 24 anos, moradora do Jardim Jovaia, foi a preferida dos internautas.

O evento Miss Guarulhos 2023 foi realizado pela Prefeitura por meio do Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação.

