Codemgru lança Caderno de Negócios em evento patrocinado pelo Sicoob UniCentro Br

O Conselho de Desenvolvimento Municipal de Guarulhos (Codemgru) promoveu na manhã de terça-feira (5), no Hotel Mercure, evento de lançamento do Caderno de Negócios de Guarulhos, com patrocínio do Sicoob UniCentro Br.

O Codemgru é um órgão paritário entre poder público e sociedade civil, que tem por objetivo discutir problemas da cidade e propor soluções. É presidido pelo secretário municipal de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Jorge Taiar, tendo como vice o advogado e ex-presidente da OAB Guarulhos Alexandre de Sá Domingues; como 1° secretário executivo o secretário adjunto de Governo, Carlos Eduardo Barreto e, como 2º secretário executivo, Ricardo França, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos (Asseag).

Além dos componentes do Conselho, compareceram ao evento o secretário de Governo, Edmilson Americano; o secretário do Trabalho, Toninho Magalhães; e da Segurança Pública, Márcio Pontes, bem como representantes de diversas entidades da iniciativa privada, como o Sebrae e o Guarulhos Convention Visitors Bureau.

O presidente Jorge Taiar abriu os trabalhos, citando que o Codemgru esteve algum tempo sem atividades, tendo sido reativado em 2021. Desde então, vem agindo promovendo sintonia entre a Prefeitura e os setores produtivos. Destacou a atuação da chefe de Gabinete da SDCETI, Andrea Viegas Bueno. Passou a palavra ao médico Roberto Kioshi Gushken, vice-presidente do Sicoob UniSudeste, que deu as boas-vindas a todos, agradecendo ao presidente do Conselho de Administração do Sicoob UniCentro Br, Clidenor Gomes Filho, e ao diretor presidente do Sicoob UniCentro Br, Diogo Mafia, pela parceria. Explicou que a agência da avenida Paulo Faccini, ao lado do Carrefour, abriga também uma unidade do Sicoob UniCentro Br, pois, dependendo do porte da operação, passa para a cooperativa parceira. Ele agradeceu a presença do superintendente de Negócios do Sicoob UniCentro Br, Emerson Ferreira, e da equipe de colaboradores da instituição e, concluindo, chamou para proferir palestra sobre Cooperativismo o gerente regional de Negócios do Sicoob UniCentro Br, Fábio Herrera Pacheco,



Diferença entre bancos e cooperativas



O palestrante enfatizou que, diferentemente dos bancos, cooperativas de crédito não visam lucro, mas o fomento dos negócios locais, repartindo com os associados as sobras de cada ano. Citou que no Brasil são mais de 300 cooperativas de crédito e que o Sicoob já é a terceira maior instituição financeira do país.



Caderno de Negócios



Jorge Taiar informou que o Caderno de Negócios foi desenvolvido a partir de sugestão do engenheiro Gilmar de Godoy, da Asseag, como uma ferramenta digital para ampliar o volume de transações entre a população e empresas da cidade. A iniciativa tornou-se possível graças ao apoio do Citig – Centro de Inovação Tecnológica Inoovation – Eniac Guarulhos, que desenvolveu o projeto.

Para falar a respeito, o desenvolvedor Luiz Felipe de Souza Delgado, o Luizinho, explicou que a ideia básica do Caderno de Negócios é conectar os 90 mil CNPJs da cidade, por um canal de busca.

Na primeira fase, haverá a inscrição de empresas; depois será formado o Banco de Talentos, o que facilitará para encontrar profissionais ideais para cada função no mercado de trabalho. A criação do Caderno de Negócios está na terceira de quatro etapas de desenvolvimento e está prevista a conclusão em março de 2024, respeitando todos os princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

O professor Ruy Guérios, fundador do Eniac, esclareceu que o Citig funciona em parceria com a Prefeitura de Guarulhos e que está à disposição para desenvolver soluções que sejam apresentadas pelas empresas e entidades. Afirmou que os desafios proporcionam aprendizado e que isto resulta em diferenciais positivos para alunos da instituição de ensino.