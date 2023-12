Prefeitura entrega mais 117 títulos de propriedade e contratos dos imóveis no condomínio Buriti

Nesta quinta-feira (7) a Prefeitura de Guarulhos entregou 117 títulos de regularização fundiária e contrato dos imóveis para as famílias do empreendimento Buriti, localizado na região do Jardim São Domingos. A entrega desses documentos faz parte de uma parceria entre a administração municipal, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e a construtora Faleiros, que juntos proporcionam a esses moradores o financiamento com taxas sociais e subsídios para a compra da casa própria.

Parte das famílias contempladas com essa parceria é atendida pelo auxílio-moradia e pela locação social, que visam ao apoio nos gastos com casa a pessoas ou famílias em áreas de risco, em vulnerabilidade social ou que ocupam áreas onde serão realizadas intervenções específicas.

A cerimônia de entrega dos documentos oficiais aos futuros moradores do condomínio Buriti aconteceu no auditório do Paço Municipal e contou com a presença das 117 famílias. “Essa entrega é crucial para a vida de cada um, para a vida de todas as famílias representadas aqui. O sonho da casa própria é compartilhado por muitos brasileiros e vocês estão prestes a realizá-lo. Essa entrega não envolve apenas ter uma casa, mas também sair do aluguel e economizar mais dinheiro todo mês”, reforçou o prefeito Guti.

Sonhos realizados

Para a guarulhense Maria da Gloria Bispo dos Santos, esse momento é de muita felicidade para todos, que assim como ela sabem o quanto é difícil e desafiador ficar anos pagando aluguel. “Passei quase três décadas da minha vida pagando aluguel e agora realizei o sonho da casa própria. É uma vitória para todos nós”. Ela acrescentou que futuramente pretende deixar o apartamento para a filha. “Sendo aposentada, sei o quanto é difícil gastar parte do dinheiro em aluguel, dinheiro que poderia ser usado em outras necessidades ou lazer”.

Para as futuras vizinhas do condomínio Buriti, Maria Lucia Gomes e Sheila Cristian Ramos da Conceição, esse sonho parecia muito distante. Ambas moram de aluguel há 43 anos e agora, finalmente, terão um lar próprio. “É a realização do meu primeiro lar, a minha primeira escritura. É emocionante!”, enfatizou Maria Lucia. “Era o meu sonho e também o da minha família e estamos extremamente felizes com essa entrega. Agradeço imensamente pela oportunidade, primeiro a Deus e também ao prefeito Guti”, contou Sheila, muito emocionada.

Em setembro deste ano cerca de 70 famílias do Conjunto Graviola, também localizado na região do Jardim São Domingos, receberam os títulos de propriedade e a matrícula dos imóveis. Juntos os empreendimentos Buriti e Graviola somam 200 unidades habitacionais com 48 m² e dois quartos cada.

“Essa entrega reflete a meta do governo de ajudar aqueles que mais precisam. Continuaremos nossa missão de garantir o direito à propriedade e à moradia para as pessoas que há anos aguardam por esse documento, e mais ainda, assegurar uma casa às pessoas de baixa renda”, comentou o secretário de Habitação, João Dárcio.