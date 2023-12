Instituições guarulhenses de atendimento assistencial são reconhecidas como de utilidade pública

Vinte e sete instituições guarulhenses receberam nesta quarta-feira (13) os certificados de Declaração de Utilidade Pública, emitidos pela Prefeitura de Guarulhos em agradecimento pelos serviços prestados em 2023. As entidades, em sua maioria conveniadas com a municipalidade por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS), realizam trabalho de atendimento e acolhimento de populações em situação de vulnerabilidade social, recebendo crianças, adolescentes, idosos, migrantes, refugiados e pessoas em situação de rua.

“Vocês são as nossas extensões, nossos braços e pernas no diálogo com a comunidade mais vulnerável. Parabéns pelo olhar carinhoso e pelo trabalho dedicado. Ninguém faz nada sozinho e a parceria de vocês faz a diferença no atendimento de mais de quatro mil pessoas”, afirmou o vice-prefeito, Professor Jesus. Edmilson Americano, à frente da Secretaria de Governo, completou dizendo que esse é o momento do município agradecer pelos trabalhos prestados. “Já é difícil realizar esse trabalho na cidade e seria mais difícil ainda sem vocês”, disse.

Mara Munhato, fundadora da Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos (Aciseg), recebeu o certificado e agradeceu pelo reconhecimento. “Receber um certificado de utilidade pública é sinal de que fazemos um serviço de excelência na nossa querida cidade. Que continuemos a fazer o nosso melhor sempre”, comemorou.

O titular da SDAS, Fábio Cavalcante, aproveitou a oportunidade para informar ao público que o chamamento para os convênios de 2024 com a Prefeitura de Guarulhos já está aberto e convidou todos a participarem novamente. “Atender a população em vulnerabilidade é o nosso foco. Hoje estamos assistidos em todas as áreas e em todos os territórios graças ao trabalho de vocês e isso me deixa mais tranquilo, porque são parcerias vitoriosas que precisam continuar”, clamou.

Instituições agraciadas

Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos – Aciseg

Associação Cristã de Moços de São Paulo – ACM Centro

Associação Cristã de Moços de São Paulo – ACM Uirapuru

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guarulhos – Apae

Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude – Asbrad

Cáritas Diocesana de Guarulhos

Casa dos Velhos Irmã Alice

Centro Social Brasil Vivo

Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos – CIAAG

Instituto Assistencial Coliseu Boxe Center

Associação Elisabeth Bruyere

Instituto Forte

Instituição Allan Kardec – Iakap

Instituto Criança Cidadã – ICC

Lar da Irmã Celeste

Lar Madre Regina – Associação Congregação de Santa Catarina

Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro

Núcleo Batuíra – Serviço de Promoção à Família

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz

Associação Ação Vida

Associação Cristo o Libertador

Assistência Social Dom José Gaspar – Jardim de Repouso São Francisco

Núcleo da Expansão da Mente e do Conhecimento – NEMC – Escola Natasha Franco Vieira

Obra Social Instituto Nossa Senhora das Dores

Associação Remar do Brasil

Sociedade Guarulhense de Educação – Soge