Food Truck do Bem começa a atender no Jardim Bonança a partir desta terça-feira

O Jardim Bonança receberá a partir desta terça-feira (19) o Food Truck do Bem. O equipamento estará estacionado na EPG Giovani Angelini, na rua Ivan Edmundo Scarameli, 301, e servirá diariamente entre 200 e 250 refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.



As senhas para o almoço são distribuídas a partir das 11h30 e as refeições começam a ser entregues às 12h, de segunda a sexta-feira.



A população do bairro poderá usufruir do serviço até o dia 19 de janeiro, quando o Food Truck do Bem seguirá para outro endereço.



O último bairro que recebeu o equipamento foi o Recreio São Jorge e lá foram entregues 3,7 mil refeições entre os dias 27 de novembro e 15 de dezembro. “Já foram mais de 145 mil marmitas entregues apenas neste equipamento desde agosto de 2021, quando ele foi inaugurado”, revelou o secretário Fábio Cavalcante, de Desenvolvimento e Assistência Social.

- PUBLICIDADE -