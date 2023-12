Brasileiras que tiveram malas trocadas por bagagens com drogas são inocentadas na Alemanha

A Justiça da Alemanha inocentou as duas brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini que estavam presas no país após terem tido suas malas trocadas por bagagens com drogas.



A advogada Chayane Kuss, advogada que atuou no caso fora do país afirmou que elas foram consideradas inocentes e que a partir deste momento a defesa irá entrar com pedidos de reparação pelos erros cometidos.



Ao total, as duas mulheres ficaram em torno de oito meses presas, onde contam que chegaram a ser maltratadas pela polícia alemã, mas foram inocentadas no dia sete deste mês. “Se hoje desfrutamos da nossa liberdade, temos a Justiça de Deus acima de tudo e esses nossos anjos em terra que lutaram, defenderam e defendem nossa inocência. Muito obrigada meus amores por lutar bravamente por nós. Vocês são incríveis”, escreveu Kátyna em suas redes sociais.

