Populares estão denunciando a situação que o Cemitério Necrópole do Campo Santo se encontra, vista como descaso pelos entes queridos. De acordo com a filmagem enviada por um leitor, o local está sem cuidados há algumas semanas e além do mato grande que se forma na região ele diz que existem diversos buracos abertos e que mesmo pagando as taxas de limpeza e jardinagem, a ação não é feita. O homem lamenta: “Isso é uma falta de respeito com os familiares das pessoas que estão aí”.

- PUBLICIDADE -