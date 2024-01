GCM apreende veículo que fazia transporte clandestino de passageiros no aeroporto

Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam no sábado (30) dois veículos por transporte clandestino de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os agentes cumprem ordem de serviço nos terminais de embarque e desembarque e na Rodovia Hélio Smidt diuturnamente com o objetivo de combater a prática não autorizada pelo poder público, pois além de lesar financeiramente as pessoas, o risco de acidentes é iminente diante do quadro não profissional dos condutores.

Um dos motoristas, segundo levantamento dos agentes, tem 234 autuações em menos de 12 meses e CNH vencida desde 2018. Dentre as autuações, 44 infrações por transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20%, cinco por velocidade mais de 20% até 50%, em 31 vezes o motorista avançou o sinal vermelho do semáforo, em quatro situações por executar operação de conversão a esquerda em local proibido pela sinalização e 149 vezes por transitar na faixa ou via exclusiva de transporte público coletivo de passageiros, dentre outras.

Os dois veículos foram apreendidos, multados e removidos ao pátio de recolhimento. Com isso, em 2023, um total de 82 automóveis foram apreendidos por transporte clandestino de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Motocicleta adulterada é apreendida

Os agentes de trânsito da GCM ainda apreenderam na segunda-feira (1°) uma motocicleta na avenida Doutor Timóteo Penteado. O homem na condução cometia uma série de infrações de trânsito no momento em que foi parado. Na averiguação constataram que o condutor tinha a habilitação vencida desde 2019, e a motocicleta apresentava adulteração no escapamento e emplacamento coberto. O veículo foi apreendido, multado e removido ao pátio de recolhimento.

Imagens: Divulgação/PMG