Bienal do Livro de Guarulhos recebe encontro de clubes de leitura da cidade

Você sabia que, em Guarulhos, há pessoas que se dedicam à leitura de livros e ao compartilhamento de ideias suscitadas a partir dessas leituras? Foi pensando na riqueza dos encontros de pessoas que se reúnem para falar sobre livros e literatura que a Prefeitura promove o debate A Busca pela Formação de Adultos Leitores com participantes de clubes de leitura da cidade no dia 16 de março, sábado, às 10h, no espaço Lounge da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos.



Sob mediação da professora Floriza Garcia Chagas, do Centro Municipal de Incentivo à Leitura Luís de Camões, o encontro objetiva apresentar as experiências de quatro diferentes clubes de leitura da cidade: o Único (Universo Coletivo de Leitura), representado pelas coordenadoras de programas educacionais da Secretaria de Educação Laisa Cristine e Jociene Peixoto, o Clube de Leitura do Havana, com Fernanda Carrasco e Rodrigo Jorge Espinelli Cardoso, o Clube de Leitura das Bibliotecas de Guarulhos, com Lúcia Sasaki, e o Leia Mulheres, com Raphaela Souza Santos e Natália Tavares de Castro.



Além de abordar sua contribuição para a formação de jovens e adultos leitores, o encontro oferece aos participantes a oportunidade de falar sobre sua trajetória e experiência, os critérios de seleção das obras e alguns resultados observados.



A 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos é gratuita e acontece de 15 a 24 de março, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 10h às 20h no Espaço Inter, na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia.

Confira a programação completa da 3ª Bienal Internacional do Livro de Guarulhos em http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br.

Para obter mais informações siga o perfil da Bienal no Instagram: @bienaldolivrogru.