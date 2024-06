Clínica de Nutrição da UNG abre agenda de atendimento à população

- PUBLICIDADE -



Com objetivo de auxiliar as pessoas a terem hábitos alimentares mais saudáveis, a Clínica-Escola de Nutrição da Universidade Guarulhos (UNG) abre agenda de atendimentos à população. São ofertados serviços de nutrição clínica para controle e prevenção de patologias, reeducação alimentar, atendimento materno-infantil e nutrição esportiva.

Eles são voltados para crianças, jovens e adultos, incluindo gestantes e idosos. As consultas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, pelos alunos do curso de Nutrição, a partir do sexto período, supervisionados por professores da Instituição de Ensino Superior (IES).

De acordo com a responsável técnica da Clínica-Escola, Flávia Terciano, a orientação nutricional é essencial para quem busca se alimentar de forma equilibrada e consciente. “Os interessados devem passar primeiro por uma avaliação e, a partir do diagnóstico, começar o tratamento, seja para o controle de patologias, mudanças de hábitos ou reeducação alimentar. Por meio do acompanhamento, torna-se mais fácil aplicar as mudanças necessárias e seguir com uma rotina mais saudável”.

Interessados em realizar a avaliação nutricional e obter mais informações podem entrar em contato pelo (11) 91414-7155 (WhatsApp) ou e-mail [email protected] .