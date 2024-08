São Paulo quer sediar corrida de abertura da Nascar em 2026

- PUBLICIDADE -



O Governo de SP deu nesta quinta-feira (1) o primeiro passo para receber na capital paulista uma prova oficial da Nascar, a mais tradicional categoria do automobilismo norte americano. O governador Tarcísio de Freitas se reuniu com Tom Dannemiller, representante da marca no país, e formalizou o interesse de promover a corrida de abertura da temporada de 2026.

“Estamos sempre em busca das melhores atrações para São Paulo, que possam trazer turistas, além da atração de investimentos e geração de empregos. Contamos com um autódromo que é referência para o esporte e temos tudo para fazer um grande evento”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas, durante encontrou que teve também a presença do prefeito da capital, Ricardo Nunes, e do secretário de estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Será a primeira vez que a principal competição da marca, a Cup Series, virá para o Brasil. As negociações estão sendo conduzidas pela secretaria de Turismo e Viagens e a Prefeitura de São Paulo. O país já abriga a modalidade Nascar Brasil, com corrida agendada neste final de semana no autódromo de Interlagos.

São Paulo já recebe também Fórmula 1, além de outras categorias do automobilismo, permitindo a geração de emprego e renda, além de ampliar a visibilidade internacional da cidade e do estado. A F1 traz um impacto econômico de mais de R$ 1 bilhão para a capital paulista e a geração de cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos.