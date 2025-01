Janeiro Roxo: SP apoia a campanha de incentivo ao diagnóstico precoce da hanseníase

- PUBLICIDADE -



A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado apoiam a Campanha Nacional Janeiro Roxo, que visa conscientizar sobre o diagnóstico precoce da hanseníase.

Durante o mês de janeiro, serão exibidas mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) das rodovias concedidas em prol da campanha “Todos contra a Hanseníase”. O objetivo é alertar aos motoristas e usuários sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que é transmitida pelo bacilo Mycobacterium leprae e afeta os nervos e é transmissível.

O Brasil é o 2º país com maior número de casos, perdendo para a Índia. Além do desafio de conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce, há ainda o preconceito em torno da doença. Muitas pessoas acreditam que quem estiver infectado e já fazendo o tratamento, transmita o vírus ainda.

Um dos fatores que a campanha traz é quebrar preconceitos sobre a doença, que ainda tira crianças da escola, afasta pacientes do convívio familiar e social e tira trabalhadores de seus empregos – preconceito injustificável porque em tratamento o paciente deixa de transmitir o bacilo de Hansen a seus contatos.

LEIA TAMBÉM: Governo de SP conscientiza sobre a importância da vacina BCG

Apesar de ser um dos países que mais diagnosticam a doença, a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) vem alertando autoridades brasileiras e estrangeiras para os milhares de casos sem diagnóstico e tratamento, uma endemia oculta. Segundo o Boletim Epidemiológico da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2023, foram mais de 22 mil novos casos diagnosticados no Brasil,o que representa um aumento de 4% em comparação ao ano de 2022.