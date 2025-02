SP avança na modelagem 3D de projetos das rodovias concedidas

- PUBLICIDADE -



A futura concessionária do Lote Paranapanema, com leilão previsto para o segundo trimestre de 2025, deverá documentar os seus projetos utilizando o Building Information Modeling (BIM), uma abordagem digital da informação da construção para a elaboração do projeto. A adoção da tecnologia BIM nos novos projetos das rodovias paulistas visa reduzir significativamente o tempo de construção e melhorar o planejamento das intervenções, permitindo visualizar cada detalhe das rodovias, como se estivessem sendo montadas na realidade.

O BIM permite a “construção virtual” de modelos em 3D que integram informações detalhadas sobre todos os aspectos da obra, desde a arquitetura até os sistemas estruturais e de instalações. A metodologia também será utilizada nos projetos da Rota Sorocabana e Nova Raposo.

“A metodologia BIM permite um planejamento mais preciso, reduzindo desperdícios e otimizando o uso dos recursos públicos. Por meio dela podemos visualizar cada etapa da obra em um ambiente tridimensional antes mesmo da sua execução, o que aumenta a eficiência e sustentabilidade do projeto”, afirma Raquel Carneiro, diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP).

LEIA TAMBÉM: SP atrai investimento recorde de R$ 780 bilhões em ano com alta do PIB e geração recorde de empregos

O uso do BIM possibilita “construir virtualmente” e realizar diversos tipos de análises e simulações, antecipando eventuais problemas que dificilmente seriam identificados no método tradicional de elaboração de projetos. Também funciona como uma “enciclopédia digital” do empreendimento, onde é possível acessar informações detalhadas e precisas para facilitar a operação e a manutenção de cada elemento ao longo do ciclo de vida.

No caso do Lote Paranapanema, a concessionária vencedora deverá apresentar um Plano de Implementação e Desenvolvimento de Projetos em Modelagem BIM para aprovação da Artesp. Os Lotes Nova Raposo, Rota Sorocabana e Litoral Paulista também contam com essa obrigação.

O projeto Lote Paranapanema contempla 282,3 km de trechos de rodovias da Raposo Tavares (SP-270), Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), Rodovia Mello Peixoto (SP-278), Acesso Ivens Vieira (SPA-204/270) e Rodovia Engenheiro Edson Martins de Lara (SPA 245/270). O Lote beneficia 13 municípios da região: Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá. Os investimentos previstos são de R$ 4,7 bilhões.

LEIA TAMBÉM: Governo de São Paulo prevê R$ 50 bilhões em leilões para 2025; conheça os projetos

Programa de Parcerias de Investimentos

O PPI-SP é uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar as oportunidades de investimento, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 29 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 494 bilhões.