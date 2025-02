Com altas temperaturas, risco de chuvas fortes permanece em Guarulhos nos próximos dias

- PUBLICIDADE -



Ao longo dos próximos dias o tempo continuará sendo bem típico de verão, ou seja, o sol predomina entre poucas nuvens, o que garante sensação de calor e abafado em Guarulhos e em todo o Estado de São Paulo. Na Região Metropolitana, no decorrer das tardes a combinação entre calor e umidade cria condições para pancadas de chuva forte, com possibilidade de ocorrência de granizo.

No período entre sexta-feira (14) e domingo (16) a lenta passagem de uma frente fria formará linhas de instabilidade que provocarão pancadas de chuva mais generalizadas, porém nesse período o maior destaque ficará para a região do Vale do Ribeira, local onde os acumulados serão elevados. Na segunda-feira (17) o tempo volta a ficar com condições bem típicas de verão, ou seja, o calor volta e no decorrer da tarde as pancadas de chuva isoladas tomam conta de todo o território paulista.

A recomendação é que em caso de tempestades os cidadãos permaneçam em local seguro. Em veículos, deve-se evitar pontos com possibilidade de enchentes, como corredores de baixadas ou vias às margens de rios e córregos. Motociclistas devem evitar pontos com corredeiras, ou em que a água ultrapasse vinte centímetros ou não permita a visibilidade do terreno.

Os moradores de áreas suscetíveis a riscos de deslizamento devem buscar abrigo em locais seguros com seus familiares, especialmente se perceberem sinais como deslocamentos de terra, estralos em construções, rachaduras no solo e inclinações de árvores ou postes.

Em caso de emergência a Defesa Civil atende 24 horas por dia pelo telefone 199.

Fontes

Casa Militar – Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

Depdec – Departamento de Proteção e Defesa Civil

NGE – Núcleo de Gerenciamento de Emergência

Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia