Prefeitura de Guarulhos amplia obras e vai modernizar Cemeg Cumbica/Pimentas, além de aumentar o quadro de médicos e funcionários

O Cemeg (Centro de Especialidades Médicas) Cumbica/Pimentas, uma das principais unidades de saúde da região, está passando por uma ampla reforma. O equipamento público foi encontrado pela atual gestão completamente abandonado, trancado com cadeado. Fechado desde 30 de novembro de 2024, o Cemeg Cumbica/Pimentas retomará o atendimento à população completamente modernizado e será modelo para as demais unidades que terão o mesmo padrão de qualidade.

Nesta quinta-feira (20), o prefeito Lucas Sanches realizou uma vistoria nas obras de revitalização do Cemeg Pimentas, acompanhado do secretário de Saúde, Márcio Chaves Pires. O prédio, que passa por uma ampla reforma estrutural, recebeu um ajuste de escopo para ampliar as melhorias durante os próximos 60 dias.

As intervenções da Prefeitura no local incluem a modernização tecnológica, reforma da parte elétrica e da iluminação, obras no telhado, nova entrada com mais acessibilidade, serviços de drenagem e revitalização do espaço na frente da unidade, além de equipamentos de última geração, tudo dentro do padrão humanizado de atendimento à saúde que o guarulhense merece.

A Prefeitura também planeja a contratação de novos médicos e demais profissionais de saúde para o melhor atendimento aos moradores de Cumbica e dos Pimentas.

“Pegamos o Cemeg fechado. Estamos modernizando e reformando a unidade que tinha infiltrações da chuva com água escorrendo pelas luminárias, afetando a parte elétrica e interferindo no funcionamento do aparelho de raio-X e do ultrassom. A população merece atenção e respeito”, destacou o prefeito Lucas Sanches.

O secretário de Saúde lembrou que os moradores não estão sendo afetados pelas intervenções no espaço. “Não há prejuízo à população que está sendo atendida nas outras unidades de saúde. Vamos também fazer o chamamento público para a contratação da OSS para gerir a unidade, conforme a lei federal 9.637/98”, explicou Márcio Chaves Pires.

O Cemeg Cumbica/Pimentas será transformado em um modelo de eficiência e qualidade no atendimento. Além da reforma física, a Secretaria Municipal de Saúde está montando novas equipes multidisciplinares para garantir um atendimento humanizado e eficiente.

Saúde nos primeiros dois meses de 2025

A modernização do Cemeg Pimentas é uma das iniciativas da atual gestão da Prefeitura para recuperar a rede de saúde de Guarulhos. Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, houve um aumento expressivo nos serviços de saúde pública prestados: 178,12% no número de consultas e 56,39% no número de exames realizados. Especificamente em relação à saúde da mulher, os avanços foram ainda mais significativos, com 39,78% de aumento no número de mamografias, 105,30% no número de ultrassonografias de mamas e 256,67% no número de ultrassonografias transvaginais.

Outro destaque foi o Programa Saúde Toda Hora, que ampliou o acesso aos serviços de saúde aos finais de semana. De acordo com dados comparativos entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o programa registrou crescimento de 170% de aumento na busca ativa de faltosos (vacina de rotina), 200% de aumento na quantidade de crianças vacinadas, 500% de aumento nos atendimentos de acompanhamento do Bolsa Família e 60% de aumento nas consultas médicas (clínica médica).

Também instituído pela atual gestão, o Fila Zero, destinado a reduzir a espera por consultas médicas, realizou em menos de dois meses 9.496 consultas agendadas aos finais de semana no Hospital Municipal de Urgências e no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, beneficiando pacientes que aguardavam há anos por atendimento.

Outra medida importante foi a recontratação de médicos demitidos pela gestão passada. A frota do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que no dia 1 de janeiro contava com apenas quatro ambulâncias em condições de uso, também foi reforçada: hoje, 14 ambulâncias novas ou reformadas garantem respostas mais rápidas em situações de emergência.