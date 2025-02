Grupo integrativo promove encontro sobre prevenção do câncer e hábitos saudáveis

- PUBLICIDADE -







Na manhã desta quarta-feira (26) o Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares na Saúde (Cempics) Fracalanza deu início às atividades de 2025 do grupo integrativo, um espaço educativo voltado a esclarecer, motivar e auxiliar os participantes no autogerenciamento de hábitos saudáveis.

Realizado sempre na segunda e na quarta quinta-feira de cada mês no Parque Júlio Fracalanza, o encontro de fevereiro abordou o tema “Prevenção do câncer e as ferramentas do estilo de vida saudável” com a participação de Rafael Nunes da Silva, médico e coordenador do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade de Guarulhos.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) destaca que a adoção de hábitos saudáveis – como alimentação equilibrada, controle de peso e prática regular de atividades físicas – é fundamental para a prevenção da doença. Esses conceitos foram discutidos de forma interativa, incentivando os participantes a refletirem sobre suas escolhas e mudanças de comportamento.

Além disso, o encontro marcou o encerramento do estágio longitudinal da médica Victoria Abreu Gatto, que esteve presente no Cempics ao longo de dois anos para aprofundar seus conhecimentos nas práticas integrativas e complementares em saúde, especialmente no tratamento homeopático. Victoria, que foi a primeira palestrante do grupo integrativo, teve papel fundamental na estruturação dos temas abordados.

O grupo é aberto ao público e não exige inscrição prévia, promovendo rodas de conversa e trocas de saberes com foco no bem-estar e na qualidade de vida. Com o evento desta quarta o Cempics encerra as atividades de promoção da saúde no mês de fevereiro e reforça o compromisso com um 2025 repleto de aprendizado e incentivo à saúde integrativa.