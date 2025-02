Prefeitura implementa serviços de zeladoria na Cidade Satélite e no Jardim Cumbica

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quinta-feira (27) ações de zeladoria nos bairros Cidade Satélite e Jardim Cumbica. Os serviços foram realizados pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR) por meio da regional que atua nos locais.

No Jardim Ottawa, após solicitações dos moradores da rua Vambes, foi desenvolvida a roçagem mecânica do mato em uma praça. O mesmo foi feito nas margens do Córrego do Moinho Velho, no Parque Alvorada, que ficaram tomadas pelo matagal. Na Cidade Satélite equipes executaram a roçagem das calçadas das ruas Icó e Jesuítas.

Na avenida Santos Dumont, na Cidade Satélite, e na rua Eduardo Froner, no Parque Santos Dumont, foi feita a pintura de guias. Já na rua Canindé de São Francisco, no Jardim Arapongas, uma equipe realizou a varrição e a capina.

A Prefeitura de Guarulhos vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.