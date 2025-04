Prefeitura e Universidade Guarulhos reforçam parceria ao divulgar hackathon da cidade

Na última terça-feira (15), representantes da Prefeitura de Guarulhos estiveram presentes na UNG – Universidade Guarulhos, divulgando o Hackathon organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação – SDCETI, que acontecerá nos dias 24 e 25 de maio, dentro do Experimenta!

Na visita, com o apoio do diretor, professor Marcelo Rosa e da coordenadora do curso de Administração, professora Silvana Cesso, o evento foi divulgado aos líderes de turmas e também em algumas salas específicas de cursos como Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biomedicina e Enfermagem.

O diretor Marcelo Rosa elogiou a parceria com a Prefeitura e como a ação pode ser significativa para os alunos. “Nós entendemos que essa parceria é muito importante e que a participação da UNG em projetos como esse é fundamental para contribuir de forma complementar com a formação e o desenvolvimento profissional e pessoal dos nossos alunos e alunas”.

O diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da SDCETI, Marcos Garcia, falou sobre a expectativa desta parceria: “Estimulamos na cidade a participação do maior número de instituições de ensino em eventos como o Experimenta! e estamos animados em contar com a participação da UNG, que é uma das instituições de ensino mais tradicionais e relevantes da cidade.”

O evento é aberto para profissionais e estudantes de todas as instituições, bem como entusiastas de tecnologia e inovação em geral e as inscrições podem ser realizadas de forma gratuita, até dia 28 de abril, no site: https://experimenta.guarulhos.sp.gov.br/.