Guarulhos celebra a cultura indígena no 4º Encontro dos Wassús

No último domingo (27) Guarulhos foi palco de um momento marcante de valorização da cultura e da ancestralidade indígena com a realização do 4º Encontro dos Wassús que reuniu cerca de 400 pessoas na aldeia da etnia, localizada no Cabuçu.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, através da Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, e de várias atividades como rituais tradicionais, trilhas, rodas de conversa, culto inter-religioso, exposições de artesanato, entre outras expressões culturais da etnia que proporcionaram aos participantes uma imersão nas raízes e nos saberes desse povo originário.

Para o subsecretário da Igualdade Racial, Jorge Caniba Batista dos Santos, o fortalecimento das comunidades indígenas no município passa também pelo reconhecimento formal de seus territórios. “Nosso foco é avançar no diálogo com a Funai para o reconhecimento oficial da área como território e aldeia indígena. Isto permitirá não apenas a promoção de infraestrutura adequada — como saneamento, acesso à saúde, educação e mobilidade —, mas também a valorização cultural, a preservação das tradições e a criação de um espaço turístico e cultural que fortaleça a presença indígena em Guarulhos, impulsione a geração de renda e garanta os direitos e a autonomia desses povos,” disse o gestor.

Já o líder indígena Paulo Wassú destacou a importância de o evento dar visibilidade ao seu povo. “Este encontro já vem acontecendo há quatro anos. A gente se reúne para celebrar a reunião de pessoas e indígenas e também mostrar à cidade e ao estado que nossa etnia e nossa cultura estão presentes aqui, em Guarulhos”, disse a liderança Wassú.

Desde 2007, a etnia vem se reorganizando culturalmente no município, mantendo vivências nas escolas, ações culturais e atividades regulares na aldeia como forma de resistência, fortalecimento político e preservação da memória coletiva. Estes encontros são também uma estratégia de empoderamento e continuidade de suas práticas tradicionais em um contexto urbano.

Conforme o Censo Demográfico de 2022, Guarulhos é o segundo município paulista com a maior população indígena com 1.649 pessoas de 14 etnias diferentes. Entre as etnias presentes estão Pankararé, Pankararu, Wassú Cocal, Tupi, Kaimbé, Guarani, Geripanko, Guajajara, Xavante, Pataxó, Tupinambá de Olivença, Xucuru, Terena e Tabajara.