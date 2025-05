SP cria 210 mil vagas de emprego no 1º trimestre

O estado de São Paulo criou 210 mil vagas de emprego com carteira assinada nos primeiros três meses deste ano, o equivalente a 2,3 mil por dia. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No acumulado de 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025), foram 453.496 oportunidades. Só no mês de março, o saldo foi de 35 mil novos postos de trabalho. Com esse resultado, o estoque de empregos formais alcançou 14,5 milhões.

“São Paulo foi responsável por quase metade da criação de empregos no país no mês de março. Isso nos mostra que nossas políticas de incentivos a oportunidades para a entrada no mercado de trabalho estão dando certo. A criação de postos de trabalho é resultado de mais empresas abrindo, mais indústrias se instalando em nosso estado e a capacitação qualificada dos jovens”, afirma o Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,24% em março, 1,46% no trimestre e 3,22% no acumulado de 12 meses.

Além disso, São Paulo criou 48,7% do total de vagas com carteira assinada do país em março, 32% do total no 1º trimestre e 28,1% em 12 meses.

São Paulo – vagas criadas

Março: 35.000

1º trimestre: 210.000

Últimos 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025): 453.496

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego em março. Veja os setores com melhor desempenho:

Serviços: 20.301

Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais: 9.794

Transporte, armazenagem e correio: 7.836

Indústrias de Transformação: 6.765

Indústria geral: 6.411

Construção: 5.939

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 5.526

Saúde Humana e Serviços Sociais: 5.243

Educação: 2.529

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 2.222

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social: 2.022

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 1.912

Salário médio

Em março, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.502,26, seguido por Distrito Federal (R$ 2.347,09) e Santa Catarina (R$ 2.262,11). No Brasil, o salário médio no período ficou em R$ 2.225,17. O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.368,45). O aumento do salário em São Paulo foi de 1,21% em relação ao mês anterior e de 0,45% ante março de 2024.